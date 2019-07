Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Stadtmarketing

Juwelier Kobler bietet in der Villacher Innenstadt einen Ausflug in die Zeit des alten Handwerks. Vor dem Geschäft am Unteren Kirchenplatz kann jeder ab sofort eine Villach-Münze am historischen Münzprägestock prägen. Allerdings ist dazu etwas Muskelkraft nötig. „Mit einem Druck von zirka 10 Tonnen wird die Münze beidseitig gleichmäßig und von bester Qualität geprägt. Wir bieten sowohl Kupfer als auch Feinsilber sowie vergoldete Kupfermünzen an, die dann mit einem kräftigen Schlag selbst geprägt werden. Die Kunden können ganz einfach die Rohlinge bei uns im Geschäft erwerben und dann selbst zur Tat schreiten. Jede Münze ist dadurch auch ein Unikat“, sagt Martin Kobler.