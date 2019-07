200 Schirme werden den ganzen Sommer hoch über der Villacher Lederergasse hängen. Sie sind Teil der Aktion"Summerfeeling in the City".

In der Lederergasse wurden 200 Schirme aufgehängt © kk

Rechtzeitig zum Start der „Summerfeeling in the City“-Initiative in der Villacher Innenstadt zeigt sich die Lederergasse von ihrer bunten Seite: Über der Gasse baumeln aufgespannte und farbenfrohe Regenschirme.