© Pacheiner

Der Lack ist ab! Oder besser gesagt, der rosarote Lack ist ab. Aus „Rosa – die kleine Bar“ wurde jetzt die „Meloni Bar“. Nach dem Rückzug des Gastronomen Franz Radinger hat die neue Wirtin, Marion Robatsch-Winter, dem Gebäude an der Maria-Gailer-Straße in Villach einen neuen Anstrich verpasst. „Zu Melonen passt leider kein Rosa“, sagt sie. Der Name der Familie steht nämlich für das selbst erfundene Villacher Kultgetränk „Meloni“. Ein Mischgetränk aus Weißwein und Wassermelone, das gerade dabei ist, den europäischen Markt zu erobern. Mit der neuen „Meloni Bar“ will man sich künftig aber auch vermehrt auf Festivals in ganz Österreich, darunter der Altstadtzauber in Klagenfurt, konzentrieren.