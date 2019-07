Facebook

Diese Bäume sollen Schatten spenden © Andreas Jandl

Klagenfurt pflanzt Bäume ins Stadion, Villach die eigenen Bürger. Das ist nur einer von vielen Kommentaren, die die neuen Bäume auf dem Hauptplatz schlecht wegkommen lassen. Zu Recht. Denn, was die Stadt als Schattenbäume verkaufen will, ist reine Pflanzerei. Bei einem längeren Aufenthalt im „Schatten“ der mit nicht allzu vielen Blättern gesegneten Bäumchen sollte man sich an Sonnentagen gut einschmieren. Sonst herrscht Sonnenbrandgefahr.