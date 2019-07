Vor allem die Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz/Drau war am Sonntag ziemlich im Stress. Neben zwei Wettkämpfen gab es auch noch zwei knifflige Einsätze zu bewältigen.

Die Wettkampfgruppe der FF Feistritz/Drau © Facebook/kk

Die Gewitter am Sonntag mit allen Folgen erforderten unzählige Einsätze der Kärntner Feuerwehren. Eine die auf mehreren Ebenen im Einsatz war, ist die Freiwillige Feuerwehr Feistritz/Drau. Eine Delegation war beim Landesleistungsbewerb in Spittal im Einsatz. Nach dem Bewerb Silber A (Platz vier) fuhren die Florianijünger in der Pause nach Hause, um sich dort für den Bewerb Bronze A zu erholen.