Unbekannte stiegen auf das Flachdach eines Einkaufszentrums in Villach und gelangten so in Friseurbetrieb.

Die Polizei hat nach dem ungewöhnlichen Coup die Ermittlungen aufgenommen © Eder

Neben krimineller Energie zeichnet diese Einbrecher auch Wagemut aus: Bisher unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Montag auf das Flachdach eines Einkaufszentrums in Villach, zwängten dort eine Glaskuppel auf und gelangten so in einen Friseurbetrieb.