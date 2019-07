Feuerwehr-Großeinsatz Wirtschaftsgebäude bis auf Grundmauern niedergebrannt

In Paternion heulten Sonntagabend die Sirenen. Auf einem Bauernhof in der Ortschaft Kamering war Feuer ausgebrochen. Zehn Feuerwehren rückten aus. Milchkühe konnten gerettet werden.

Das Gebäude stand in Vollbrand © Rie-Press Adalbert Rieder

Dauereinsatz für Kärntens Feuerwehren am Sonntag. Nach den Unwettern beschäftigte die Einsatzkräfte auch noch ein Großbrand im Bezirk Villach-Land. Kurz nach 18.30 Uhr heulten in der Gemeinde Paternion die Sirenen. In der Ortschaft Kamering war Feuer in einem Wirtschaftsgebäude ausgebrochen. "Es handelt sich um einen großen Milchkuh-Betrieb. Alle Tiere konnten gerettet werden", sagt Libert Pekoll, Bezirksfeuerwehrkommandant von Villach-Land. Leider keine Rettung gab es für das Gebäude selbst, der Stall stand rasch in Vollbrand.