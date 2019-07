ÖBB-Mitarbeiter hörte am Bahhnhof Fürnitz aus einem Waggon Stimmen. Polizei fand darin drei Familien mit mehreren Kindern. Alle waren wohlauf, wurden aber vom Roten Kreuz versorgt. Es ist noch unklar, was mit ihnen passiert.

Am Bahnhof Fürnitz entdeckt

In einem Güterwaggon gelangten Migranten nach Kärnten © Silverstream - Fotolia

Ein Güterzug brachte am Freitag am späten Nachmittag nicht nur Waren aus Slowenien nach Kärnten, sondern auch Migranten. Wie der ORF Kärnten meldete, wurden die "blinden Passagiere" am Bahnhof Fürnitz entdeckt. Als der Zug dort angehalten hatte, hörte ein Mitarbeiter des ÖBB, der im Verschub arbeitete, gegen 16.45 Uhr aus einem der Waggons Stimmen und Kindergeschrei.