Ausflüge mit Boot, Kajak und Paddel kosten am Faaker See mindestes 100 Euro pro Jahr. Tarif hat sich mehr als verdoppelt.

Faaker See

Die Gebühren für Stand-up-Paddeling wurden mehr als verdoppelt © HANNES PACHEINER

Ein „Surfbrett“ nach dem anderen sticht diesen Sommer bei Schönwetter in Kärntens Seen. Das „Stand-up-Paddeln“ – eine Sportart, die sich schon seit Jahren großer Beliebtheit erfreut – scheint so stark im Trend zu sein, wie nie.