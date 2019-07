Ehrung für Villacher "Lorbeer in Gold mit Diamanten" für Mirko Hofer

Facebook

Beate Prettner, Mirko Hofer, Peter Kaiser, Martin Gruber (von links) bei der Ehrung © kk

Im Juni wurde Mirko Hofer aus Villach-Prossowitsch eine Ehrung durch das Land Kärnten zuteil. Aus der Hand von Landeshauptmann Peter Kaiser erhielt er den „Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten“ für seine 50-jährige ehrenamtliche Arbeit in der Pfarre Maria Gail. Er war jahrelang Mitglied des Pfarrgemeinderatsvorstandes und gestaltete über 25 Jahre den Dorfkreuzweg der Vereine. Darüber hinaus engagierte er sich erfolgreich in der Geschichtsforschung seiner Heimat und war auch Redakteur der Pfarrnachrichten.