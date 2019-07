Zu zahlreichen Straßensperren in der Region Villach kommt es im Rahmen des Ironman am Sonntag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Sonntaghaben die Teilnehmer des Ironman Vorrang © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Der Ironman-Triathlon sorgt am Sonntag für zahlreiche Straßensperren in der Region. Die Süduferstraße ist bis Velden von 8.30 bis 15.30 gesperrt, die Schleife von Rosegg nach Egg und über Ledenitzen und Mühlbach zurück nach Rosegg ist von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Das letzte Teilstück der Radstrecke führt auf den Rupertiberg und weiter nach Keutschach. Hier gibt es eine Sperre bis 18 Uhr. Auch rund um St. Veit und Klagenfurt gibt es heute zahlreiche Straßensperren.