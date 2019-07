Summerfeeling in the City

In der Villacher Innenstadt wird heuer wieder getanzt © kk

Nach dem Erfolg der drei Shopping-Nächte im Vorjahr setzt die Stadt Villach eines drauf. Unter dem Motto „Summerfeeling in the City“ wird ab 10. Juli und bis 4. September jeden Mittwoch ein buntes Programm geboten. Los geht’s schon am kommenden Mittwoch mit einer Cuba Night, einer spektakulären Hindernislauf-Show sowie einer schwungvollen Performance der Tanzschule Kopeyko.