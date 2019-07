Elektro Maschke feiert das 40-Jahr-Firmenjubiläum. Was als Kleinstbetrieb begann, entwickelte sich zu einer Firma mit 60 Mitarbeitern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kurt Maschke senior und junior feiern Firmenjubiläum © Jandl

Der 1. Februar 1979 war die Geburtsstunde von Elektro Maschke. In einer nur 40 Quadratmeter großen Garage in der Villacher Gaswerkstraße wagte Elektrikermeister Kurt Maschke senior den Schritt in die Selbstständigkeit. Unterstützt wurde er von Gattin Monika und einem Lehrling. Die Garage war Werkstätte, Lager und Verkaufsraum zugleich.