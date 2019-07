Am Sonntag steigt in der Region Villach die zweite "Carinthian Velo Classic". Start und Ziel dieser Ausfahrt mit Retrorädern ist in Treffen.

Die „Gruppo Sportivo Velacco“ organisiert die Ausfahrt mit Retrorädern © (c) Markus Vollmeier/kk

Zum zweiten Mal veranstaltet die „Gruppo Sportivo Velacco“ am Sonntag die „Carinthian Velo Classic“, eine Ausfahrt mit Retrorädern. An die 100 Teilnehmer aus dem In- und Ausland haben ihr Kommen zugesagt. Der Start erfolgt um 10 Uhr am Hauptplatz in Treffen, danach führt die Strecke bis zum Faaker See, von wo aus es über die Villacher Innenstadt wieder retour nach Treffen geht. Ankunft ist um circa 15 Uhr. Nachnennungen sind noch vor Ort möglich.