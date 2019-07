Facebook

Betroffene Eltern machten sich mit Transparenten im Rathaus Villach für Waldorf stark © KK/privat

Die Eltern jener 125 Kinder, die in Waldorf-Betreuungseinrichtungen in Villach (Schule, Kindergarten und Kindertagesstätten) untergebracht sind, sind ratlos und verärgert. Die elementarpädagogische Bildungseinrichtung steht vor dem Aus. Grund dafür sind finanzielle Probleme des privaten Vereins, den es in Villach seit dem Jahr 2011 gibt.

Zu hohe Miet- und Personalkosten sowie keine Förderung der Stadt Villach werden von Obmann Torsten Offtermatt als Gründe für den finanziellen Engpass angeführt. Bei der gestrigen Gemeinderatssitzung forderten betroffene Eltern die Politik auf, „endlich zu handeln, bevor es Waldorf in Villach nicht mehr gibt“.