Regenbogenfarben als Symbol der Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben © Andreas Mueller

Sie soll ein Zeichen der Vielfalt und Weltoffenheit sein: die erste Regenbogenbank der Stadt Villach. Stehen soll die bunt-lackierte Holzbank in der Villacher Innenstadt. Ausdruck sein soll sie für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben in der Gesellschaft und dafür, dass in Villach jeder willkommen ist. "Kurz nach der Regenbogenparade wollen auch wir in Villach ein sichtbares Zeichen setzen und zur Gemeinsamkeit aufrufen", sagt Vizebügermeisterin Petra Oberrauner (SPÖ).