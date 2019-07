Facebook

Der Syrer konnte glaubwürdig erklären, dass er das Beil und das Messer nur zum Herrichten von Grillfleisch ausgeliehen hatte. Passanten in Villach hatten sich bedroht gefühlt (Symbolfoto) © exclusive-design - Fotolia

Mehrere Passanten riefen am Dienstag die Polizei, weil ein betrunkener Mann auf einer Fußgängerbrücke in Villach andere Personen mit zwei Messern bedrohen würde. Am Mittwoch wurden mehrere Zeugen und der mutmaßliche Täter selbst einvernommen. Dabei nahm der Vorfall eine ungewöhnliche Wendung. Bei der Einvernahme des 21-Jährigen - es handelt sich um einen in Syrien geborenen Mann - gab dieser laut Polizei glaubwürdig an, dass er niemanden einen körperlichen Schaden zufügen wollte und auch niemandem gefährlich drohen wollte. Das mitgeführte Fleischerbeil und das Messer hatte er von einem Freund, bei dem er auch alkoholische Getränke konsumiert hatte, ausgeliehen. Er benötigte beides zur zur Verarbeitung von Fleisch für eine Grillerei.