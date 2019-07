Offizielles Adriano-Celentano-Double sorgte zuerst auf der Gerlitzen und dann beim Kiwanis-Konzert in Villach für Aufsehen.

Wer darf sich schon über eine eigene beschriftete Kuh freuen? Aldo Celentano! © Andreas Wilplinger

Der Name ist Programm, Reibeisenstimme inklusive: Aldo Celentano, das offizielle Double von Italo-Superstar und Multitalent Adriano Celentano, gastierte am Wochenende auf Einladung von Kiwanis-Villach in der Draustadt.