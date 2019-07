Facebook

Michelitsch nahm das dritte Mal am Junior Wettbewerb in Klagenfurt teil; Roscher überzeugte die Jury mit ihrem Text „Der Augenblick“ © KK

Es war nur ein Augenblick, der Mavie Michelitsch für die Teilnahme am 27. Junior-Bachmann Literaturwettbewerb am vergangenen Wochenende in Klagenfurt begeisterte. „Ich habe das Plakat dafür gesehen und wusste sofort, dass ich beim diesjährigen Thema ,Augenblicke’ mein Glück noch einmal versuchen muss.“ Bereits zwei Mal hat die Schülerin des Peraugymnasiums Villach an der Juniorausgabe des renommierten Wettbewerbs zu Ehren der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann teilgenommen. „Beim ersten Mal wurde ich nicht gelistet, beim zweiten Versuch brachte mir mein Text zum Thema Mobbing Platz vier. Das hat mich nur noch mehr angespornt“, sagt die 16-Jährige.