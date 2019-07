Der erfahrene Kinderarzt Christian Wolf übernahm in Villach die Kassenstelle von Pekka Muttonen. Neue Ordination befindet sich in Landskron.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Wolf hat seine neue Ordination in Landskron bezogen © Pacheiner

28 Jahre lang war Pekka Muttonen in Villach der Arzt für alle Fälle, wenn es um Kinderkrankheiten ging. Mit Anfang Juli hat der erfahrene Arzt für Kinder- und Jugendheilkunde seine verdiente Pension angetreten. „Irgendwann muss auch einmal Schluss sein“, sagt der 73-Jährige, der im Jahr rund 3000 Patienten in seiner Ordination in der Othmar-Crusiz-Straße behandelt hat.