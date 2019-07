Der Waldbrand von Sonntag in Mittewald bei Villach ist unter Kontrolle. Feuerwehr bleibt wegen Glutnester aber in Alarmbereitschaft.

Waldbrand in Villach

© KK/Bad Bleiberg

Am Sonntagnachmittag ging der Alarm ein. Zehn Feuerwehren kämpften stundenlang gegen das Feuer, das in einem Waldstück in Mittewald bei Villach ausgebrochen war. Erst gegen Abend konnte dann Entwarnung gegeben werden. Der Brand sei unter Kontrolle, vermeldete die Feuerwehr.