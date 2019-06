Studie zu Wasserflugzeugbetrieb am Faaker See in Prüfung. Nebensaison soll so belebt werden. Gegenwind wegen Motor-Tourismus.

In Österreich wird am Attersee und am Stubenbergsee geflogen. Der erste Wasserflug in Kärnten soll am Faaker See stattfinden. Eine Machbarkeitsstudie (links) zeigt mögliche Anfahrtswege © ADOBE STOCK, KK (2)

Der Faaker See ist als Zentrum touristischer Attraktionen nicht neu. Zuletzt war es ein „Flying Fox“ vom Tabor über den See, der das Juwel der Region noch attraktiver machen sollte. Es blieb bisher bei der Vision. Zu ihr gesellt sich jetzt eine weitere. Der Veldener Pilot Matthias Inthal will mittels Wasserflugzeugen eine neue Veranstaltung in Kärnten etablieren. Start und Landepunkt soll der See sein. Die Wasserflüge wären die ersten in Kärnten. „Die Idee begleitet mich und meine zwei Piloten-Kollegen schon länger und wird immer konkreter. Wir denken an eine Veranstaltung, die den Tourismus in der Nebensaison ankurbelt und den Menschen in Erinnerung bleibt“, sagt Inthal.