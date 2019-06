Über 26 Grad: So warm sind die Seen derzeit in der Region Villach. Eine wirkliche Abkühlung an den derzeitigen Hitzetagen sieht anders aus. Ein Temperaturcheck:

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Ossiacher See ist mit aktuell 26,2 Grad der wärmste See in der Region © Canori

Bei der Hitzewelle ist derzeit kein Ende in Sicht. Bis zu 34 Grad werden dieses Wochenende wieder in der Region Villach erwartet. Die hohen Temperaturen lassen auch die Temperaturen der Seen gehörig in die Höhe schnellen. An eine richtige Abkühlung ist mancherorts nicht zu denken. Der Ossiacher See führt mit 26,2 Grad das Ranking an.