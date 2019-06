Dieses Wochenende geht am Faaker See wieder der "Faakerseelauf" über die Bühne. Samstag und Sonntag kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Der Start der Bewerbe erfolgt beim Arneitz © KK/Veranstalter

1700 Teilnehmer werden an diesem Wochenende wieder bei der Faakerseelauf-Veranstaltung am Faaker See erwartet. Die Autofahrer müssen sowohl am Samstag, als auch am Sonntag wegen der zahlreichen Bewerbe mit Verkehrsbehinderungen rechnen.