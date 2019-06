Facebook

Heute, Sonntag, wird es noch etwas heißer und die Temperaturen steigen in den Niederungen unseres Landes häufig sogar wieder deutlich über die 30 Grad Marke an. So erwarten wir zum Beispiel in Villach am Nachmittag Werte um 34 Grad. Dazu gibt es neuerlich viel Sonnenschein zu genießen und erst am Nachmittag bilden sich dann einige Quellwolken über den Bergen aus. Gewitter dürfte es vorerst aber keine geben. "Menschen mit zu niedrigem Blutdruck werden dieses Wetter nicht gerade lieben, denn ihnen drohen vermehrt Kopfschmerzen, Schwindelattacken und auch Abgeschlagenheit", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger.