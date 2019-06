Kleine Zeitung +

Anrainer Siedlerstrand Gunther Gram: „Ich nehme nichts weg, ich hole mir mein Recht“

Anrainer Gunther Gram verhinderte mit einer Besitzstörungsklage den freien Seezugang am Faaker See. Im Interview spricht er über seine Rechte am öffentlichen Grund und das Kuriosum, dass auf dem Strand nun niemand liegen darf.