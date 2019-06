Villach-Land Ermittlungen wegen Hakenkreuz-Symbol auf Holzskulptur

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Skulptur erregt Aufsehen © KK/Pacheiner

Für Verwunderung und Aufsehen in der kleinen Ortschaft Ledenitzen in der Gemeinde Finkenstein sorgt seit wenigen Tagen eine neue Skulptur, die der bekannte Künstler Hans Dieter Wurzer direkt vor seinem Haus in der Ferlacher Straße aufgestellt hat. Darauf zu sehen ist neben dem Davidstern, dem Sichelmond und dem gekreuzigten Jesus auch ein Hakenkreuz ähnliches Symbol.