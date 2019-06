Villach Schwerer Unfall fordert zwei Verletzte

Zu einer Kollision kam es am Donnerstagnachmittag im Bereich der Ringmauergasse beim Interspar in Villach. Zwei Autolenker wurden verletzt.

An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden © Scharf

Die genaue Ursache für den schweren Unfall ist derzeit noch unklar. Laut Polizei wurden bei der Kollision auf Höhe des Draupark Interspar in Villach zwei Personen verletzt. "Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Über den Grad der Verletzungen ist uns bisher nichts bekannt", so die Polizei. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle bei der Kreuzung Ringmauergasse ist mittlerweile wieder befahrbar.