Otto Lauritsch ist der neue Baudirektor © KK/Stadt Villach

Ab 1. August hat Villach einen neuen Baudirektor. Otto Lauritsch, langjähriger Geschäftsführer der Villas Austria Gmbh. in Fürnitz hat die Hearingkommission überzeugt und heute – just an seinem Geburtstag - alle Stimmen der Stadtsenatsmitglieder bekommen.