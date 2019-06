Wetterprognose Heute ist mit heftigen Gewittern zu rechnen

Facebook

Tagsüber wird es heiß © AP

Der Donnerstag beschert uns zumeist freundliches und vor allem auch noch hochsommerlich heißes Wetter. Dabei scheint die Sonne besonders am Vormittag häufig ungestört. Nachmittags und abends bilden sich dann über den Bergen zum Teil etwas dickere Quellwolken aus und vereinzelte Gewitter sind später am Tag nicht ganz auszuschließen. Sollte es zu Gewittern kommen, dann könnten diese sogar heftiger ausfallen. Die Temperaturen sind ungewöhnlich hoch und erreichen zum Beispiel in Velden am Nachmittag Werte nahe +35 Grad. Auch auf den Bergen ist es sehr warm mit Temperaturen zum Beispiel in 2000 m Seehöhe nahe +20 Grad. "Aufgrund der hohen Temperaturen ist das Konzentrationsvermögen oft beeinträchtigt und man sollte besonders bei längeren Autofahrten unbedingt Pausen einlegen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.