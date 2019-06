Am Montag wurde in Wien der APA-Fotopreis "Objektiv" verliehen. In der Kategorie "Fotoserien" konnte der Villacher Fotograf Hannes Pacheiner mit Aufnahmen, die er für die Kleine Zeitung gemacht hatte, überzeugen.

Hannes Pacheiner © (c) Hannes Pacheiner

Der Villacher Fotograf Hannes Pacheiner zählt zu den Top 5 Pressefotografen in Österreich. Das ist das Ergebnis der Verleihung des APA- (Austria Presse Agentur) Preises "Objektiv". Pacheiner, der neben seiner Selbstständigkeit für die Kleine Zeitung fotografiert, konnte in der Kategorie "Fotoserien" mit emotionalen Fotos aus der Region Villach überzeugen. Abgebildet war jener Ziegenhof in Finkenstein, der im Winter des Vorjahres bis auf die Grundmauern niederbrannte. Zu sehen waren die Fotos auf der Website und in der Printausgabe der Kleinen Zeitung.