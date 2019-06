Zeugen gesucht Mopedlenkerin (15) kam auf Ölspur zu Sturz

Ein Lkw dürfte Dienstag in einer Unterführung in Villach eine Panne gehabt haben. Die Straße war durch Metallteile und Öl verschmutzt. Das wurde zwei jungen Villacherinnen zum Verhängnis.

Die Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt © Michael Schütze - Fotolia

Ein 15-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Villach fuhr Dienstag gegen 18.45 Uhr mit ihrem Moped auf der Treibacher Straße von Maria Gail kommend in Richtung Landskron. Auf Höhe der Unterführung befanden sich massive Metallteile sowie eine Ölspur auf der Fahrbahn. Die Mopedlenkerin musste abbremsen und kam auf der Ölspur zu Sturz. Sie und eine am Sozius mitfahrende 18-jährige Villacherin wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, welches Fahrzeug an der Stelle eine Panne hatte. Aufgrund der Metallteile dürfte es sich um einen Lkw handeln. Zeugen werden ersucht, sich unter 059133-26 4444 an die Verkehrsinspektion Villach oder an jede andere Polizeiinspektion zu wenden.