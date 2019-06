Kleine Zeitung +

Erstinstanzliches Urteil Siedlerstrand am Faaker See bleibt Privatstrand

Im Streit um öffentlichen Seezugang am Faaker See gibt es ein erstinstanzliches Urteil. Die Gemeinde Finkenstein muss die exklusive Nutzung weiterhin sicherstellen. Gemeinde kündigt Berufung an und verbietet das Sonnen.