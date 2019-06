Brand an Bahnstrecke Erste Feuerwehreinsätze wegen Hitze und Trockenheit

Facebook

Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen © K.K. FF Latschach

Mehrere Feuerwehren standen Dienstagnachmittag in Faak am See im Löscheinsatz. Gegen 12.30 Uhr wurden die Feuerwehren Latschach, Faak am See, Ledenitzen, Gödersdorf und St.Jakob im Rosental, zu einem Bahndammbrand zwischen dem Bahnhof Ledenitzen und Faak am See alarmiert. Es galt entlang der Bahnstrecke mehrere Brandstellen zu löschen. Nach zwei Stunden konnten die Löscharbeiten beendet werden. Der Tunnelrettungszug der ÖBB unterstützte die Feuerwehren bei den anstrengenden Arbeiten und benetzte die Strecke mit ausreichend Wasser.