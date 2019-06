Facebook

Das Hantieren mit Feuer ist verboten © dpa

Die vorherrschende extreme Trockenheit begünstigt die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden. Daher hat die Stadt Villach für das gesamte Stadtgebiet in Waldstücken selbst, in der Kampfzone des Waldes und auch in Waldnähe die Verwendung offenen Feuers oder sonstiger rauchender, glimmender oder pyrotechnischer Gegenstände sowie feuergefährlicher Gegenstände verboten.