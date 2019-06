In Villach, Klagenfurt oder Dellach im Drautal könnte es heute am heißesten werden.

Der Dienstag wird heiß © javier brosch - Fotolia

Der Dienstag wird heiß. Am heißesten eventuell in den Städten Villach und Klagenfurt. Andere Anwärter für die höchsten Temperaturen sind laut Meteorologen St. Andrä im Lavanttal und Dellach im Drautal. In Dellach hatte es um 9 Uhr Vormittag schon über 22 Grad.