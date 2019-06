St. Jakob/Ros.Jungbäuerin (17) bei Reparaturarbeiten schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall auf einem Bauernhof. Bei Reparaturarbeiten an der Heckklappe eines Miststreuers wurde eine 17-jährige Jungbbäurin von der abstürzenden Klappe am Rücken getroffen.

Die Verletzte wurde ins LKH Villach geflogen © Weichselbraun

Am Montag kurz vor 11 Uhr war eine 17-jährige Jungbäuerin in einem Nebengebäude ihres Bauernhofes in Emmersdorf mit Wartungsarbeiten an der Heckklappe eines Miststreuers beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die Klappe um und traf die 17-jährige am Rücken. Sie konnte die Rettung noch selbst alarmieren.