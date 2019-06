Facebook

Im "P2" sind vor allem junge Gäste © KK/Kribitsch

Das „P2“ in Villach kennen alle: Die 70er-, 80er- sowie 90er-Baujahre. Und auch heute zählt das Villacher Innenstadt-Lokal zu den bekannten Anlaufstellen für junge Partytiger. Das Nachtlokal gibt es seit mehr als 30 Jahren, jetzt sucht Betreiber Martin Kribitsch einen Nachfolger. „Ich führe das ,P2’ jetzt seit zwölf Jahren. Es ist an der Zeit, kürzer zu treten.“

Nicht zuletzt wegen seiner Familie und des zweiten Betriebes, „die Kaffeemacher“ in der Italienerstraße, will Kribitsch verkaufen.