Stiller Held Villach Günther Marx: „Jedes Kind sollte schwimmen lernen“

Günther Marx (41) ist Einsatzstellenleiter der Wasserrettung in Wernberg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sicherheit von Kindern liegt ihm am Herzen: Günther Marx, Wasserrettung Wernberg © Schwinger

"Jedes Kind sollte einen Schwimmkurs absolvieren, denn bei den vielen Seen in Kärnten ist es unverantwortlich, wenn jemand nicht schwimmen kann“, erklärt Günther Marx (41), der seit zwei Jahren die Wasserrettungs-Einsatzstelle in Wernberg leitet. „Auch wenn zum Glück eher wenig passiert.“ Vor sechs Jahren ist der gebürtige Gurktaler der Liebe wegen nach Wernberg gezogen und seitdem auch aktives Mitglied der dortigen Wasserrettung, deren Hauptaufgabe darin besteht, für die Sicherheit im Gemeindebad zu sorgen.