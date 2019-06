Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Korb, der in Brand geriet, war auf der Waschmaschine abgestellt © FF Gödersdorf

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten am Montag um 0.45 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz und Gödersdorf ausrücken: Im Badezimmer einer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus in Fürnitz, Gemeinde Finkenstein, ist aus noch ungeklärter Ursache ein Wäschekorb in Brand geraten. Dieser war auf einer Waschmaschine abgestellt.