Ein 34-jähriger Villacher brach am Freitag alleine nach Wien zum Donauinselfest auf. Seit gestern gilt er als vermisst. Die Polizei ermittelt.

Der Mann wollte das Donauinselfest besuchen © APA/HERBERT P. OCZERET

Ein 34-jähriger Villacher wird seit gestern vermisst. Der Mann brach am Freitag in Richtung Wien auf, um dort das Donauinselfest zu besuchen. Der letzte Kontakt mit dem Mann erfolgte gestern (Samstag) telefonisch über eine Bekannte der Familie. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann in einem Hotel und wollte dann zum Donainselfest aufbrechen. Ob er dort angekommen ist, ist nicht bekannt.

Das Handy des Villachers ist seither ausgeschalten. Angehörige meldeten den Mann als vermisst, die Polizei Neufellach bei Villach bestätigte die Anzeige.