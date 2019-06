Kleine Zeitung +

Prozess nach Tragödie Kind ertrank: Eltern und Badbetreiber vor Gericht

Sechsjähriger Bub starb nach Badeunfall am Faaker See. Prozess nach Tragödie am Faaker See. Laut Strafantrag war Bad geöffnet, obwohl es einen Bescheid gab, den Betrieb sofort einzustellen.