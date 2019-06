Nach Lkw-Unfall A11 zwischen St. Jakob und Karawankentunnel gesperrt

Freitagnachmittag staut es sich in Richtung Slowenien bereits auf sechs Kilometern. Umleitung für Pkw wird eingerichtet. Sperre dauert voraussichtlich bis circa 15 Uhr.

Derzeit staut es sich nach einem Unfall auf der A 11 in Richtung Slowenien (Sujetbild) © APA/Sobe

Ein Unfall hat sich Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Karawankenautobahn A11 zwischen der Abfahrt St. Jakob und dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Slowenien ereignet. Ersten Meldungen zufolge sollen zumindest zwei Lkw in den Unfall verwickelt sein. Ein beladener Autotransporter steht quer über die Fahrbahn, ein Vorbeikommen ist nicht möglich. "Derzeit laufen die Aufräumarbeiten an. Die Sperre wird noch etwa eineinhalb Stunden dauern", sagt ein Beamter der Autobahnpolizei Villach gegen 13.30 Uhr zur Kleinen Zeitung.