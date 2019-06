Mordverdächtige ist hinter Gittern Putzfrau

Facebook

Eine Brandserie brachte die Ermittler auf die Spur © FF Rosegg

Sie reiste viel und weit. Sie war gerne in Casinos unterwegs und warf mit Geld um sich. Jetzt ist sie froh, dass sie als Reinigungskraft arbeiten darf. Die Chefin der Villacher Frauenbande hat in der Justizanstalt Klagenfurt eine neue Aufgabe bekommen, wie ihr Anwalt Hans Gradischnig bestätigt: „Meine Mandantin darf nun im Gefängnis arbeiten. Sie macht in der Untersuchungshaft Reinigungsarbeiten. Bis vor einigen Wochen saß sie immer nur in Einzelhaft und hat viel gestrickt.“