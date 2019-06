Facebook

Auch auf dem Mittagskogel scheint die Sonne © kk

Wir haben es derzeit mit schwül-warmen bzw. schwül-heißen und hochgradig labilen Luftmassen zu tun. Neben Sonnenschein gibt es auch einige Gewitterbildungen. Bevorzugt im Westen sowie in Richtung Gegendtal bilden sich am Nachmittag kräftige Wärmegewitter. Auch im Klagenfurter Becken sind später am Tag Gewitter möglich. Bei einer derart schwülen und labil geschichteten Luft ist eine räumlich und zeitlich detaillierte Vorhersage wenig sinnvoll.