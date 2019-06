Eine kürzlich an der Gailbrücke in Federaun angebaute Konstruktion sorgt für kuriose Spekulationen. Es handelt sich dabei um ein Werk des Künstlers Tomas Hoke. Land Kärnten zahlte 36.000 Euro.

Das Kunstwerk von Tomas Hoke wurde vor wenigen Tagen an der Gailbrücke in Federaun installiert © Jandl

Ein vor wenigen Tagen angebrachter Zubau an der Gailbrücke in Federaun gibt Rätsel auf. Einheimische und Autofahrer fragen sich, was die Konstruktion aus zwei Edelstahlelementen, Seilen und zwei in der Mitte verschränkten Haken sein könnte.