Im Haus der Firma Strein in der Villacher Italienerstraße entstehen 16 Wohnungen. Kosten: drei Millionen Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Strein-Haus in der Italienerstraße 7 wird seit Montag umgebaut © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Das Stammhaus der Firma Strein in der Villacher Italienerstraße 7 bekommt in den kommenden Monaten ein neues Gesicht. Oberhalb des im Vorjahr umgebauten Geschäfts entstehen 16 barrierefreie Mietwohnungen mit Größen zwischen 55 und 150 Quadratmetern. Baustart war am Montag.