Kann man als Vizebürgermeisterin der zweitgrößten Kärntner Stadt daneben 15 Wochenstunden, also zwei Arbeitstage, die Arbeiterkammer in Villach leiten? Diese Frage löst die SPÖ-Rochade in der Draustadt aus, die für Infineon aufrüstet. Bürgermeister Günther Albel macht das Wirtschaftsreferat zur Chefsache. Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner geht daher in die Nationalratswahl, Irene Hochstetter-Lackner vom Nationalrat ins Vizebürgermeisteramt und übernimmt das Schulreferat - und will in Teilzeit AK-Leiterin bleiben. Sie will einen Teil des Vize-Gehalts sozial spenden, argumentiert mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Verbundenheit mit Arbeitnehmersorgen, beruflicher Absicherung als Frau.