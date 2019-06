Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei-Haubenkoch Marcel Vanic wartete seinen Gäste Köstlichkeiten von Erdbeeren und Fisch auf © (c) Hannes Krainz

Am Sonntag platzte das Casineum in Velden aus allen Nähten. Grund dafür waren aber nicht die heißen Temperaturen im Außenbereich, sondern die saisonale Gourmetverkostung unter dem Motto „Erdbeeren und Fisch“, das von der Casino-Gastronomie unter der Federführung von Zwei-Haubenkoch Marcel Vanic organisiert wurde. Mann und Frau kosteten sich durch Bio-Laxn', Räucherforelle oder Seesaibling. Für Naschkatzen wurden etwa Topfenknödel mit Erdbeerragout oder in Schokobrunnen getunkte Erdbeeren serviert.