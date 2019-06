Facebook

Irene Hochstetter-Lackner will Vizebürgermeisterin werden © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Seit 2002 ist die Nationalratsabgeordnete Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ) Bezirksstellenleiterin bei der Arbeiterkammer Villach und Hermagor. Ab September will sie an der Stelle von Petra Oberrauner (SPÖ), die in den Nationalrat einziehen möchte, Vizebürgermeisterin in Villach werden. In der Funktion wird Hochstetter-Lackner mit Bildung, Energie und Technologie wichtige Referate für den Wirtschaftsstandort Villach betreuen. Die Leitung der AK-Villach will die 46-Jährige Mutter zweier Kinder dennoch nicht aufgeben und im Ausmaß von 15 Stunden pro Woche (wie auch aktuell als Abgeordnete) weiter ausüben. „Zumindest möchte ich mir anschauen, ob es sich ausgeht“, konkretisierte sie im Interview mit der Kleinen Zeitung.